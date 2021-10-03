ТОП-3 пляжных курортов мира

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Шум прибоя, нежный бриз, крики чаек, белый песок и экзотические фрукты. О таком пляжном отдыхе мечтает каждый, особенно если в родной стране унылая осень или холодная зима.

Занзибар, Паже: отдых для активной молодежи

При слове «Африка» воображение рисует пустыни и бушменов, на самом же деле, эта страна славится немалым количеством мест для пляжного отдыха, один из них – Паже, расположенный на Занзибаре. Этот пляж порадует прозрачной водой, мельчайшим песком и длинной береговой линией. Неподалеку расположено множество сувенирных лавочек, ресторанов, рынков. Паже идеально подходит для молодежного отдыха, здесь часто занимаются кайтингом и серфингом, проводят фестивали, вечеринки и дискотеки.

Конечно же, отдых на Занзибаре - это не только активное времяпрепровождение на Паже, здесь можно насладиться индивидуальными экскурсиями, познакомиться с культурой и обычаями местных жителей, побывать на глубоководной рыбалке, а все это возможно благодаря компании Altezza Travel. Этот туроператор по Африке с 2014 года дарит позитивные эмоции тысячам туристов, кроме поездок на Занзибар им предлагаются сафари-туры и восхождение на Килиманджаро.

Крит, Греция – пляжи на любой вкус

Пляжный сезон на острове Крит открывается в конце весны и длится до середины осени. При этом туристы радуются не только чистейшей воде и мягкому климату, но также и разнообразию пляжей, на которых песок может быть золотистым, розовым, белым, коричневым и черным. Места для пляжного отдыха могут быть как оборудованными, так и «дикими», но при этом все они бесплатные.

Туристов порадует вкусная еда и обилие фруктов, апартаменты на любой бюджет и вкус, отдельно хочется выделить ряд мест для отдыха с детьми:

Ставрос;

Вулизма;

Плакиас;

Бали;

Малия.

Эти пляжи отличаются пологими берегами, покрытыми галькой или песком, удобным заходом в воду, отсутствием больших волн.

Пунта-Кану, Доминикана – обязательно стоит побывать

Пунта-Кану славится красивейшей природой, ухоженными пляжами, аутентичными улочками и высочайшим качеством сервиса. Днем можно не только заниматься ленивым пляжным времяпрепровождением, но и посещать развлекательные центры, а вечером гостей Пунта-Каны ждут рестораны, клубы и бары.

Здесь точно не будет скучно, ведь туристам предлагается широкий выбор экскурсий, как по Республике, так и по близлежащим островам. Океан впечатлений гарантирован!