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Выходные и праздничные дни для волонтеров - обычные будни

Помощь должна прийти своевременно и задач не становится меньше - добровольцы ежедневно оказывают помощь по приобретению и доставке товаров первой необходимости пожилым и маломобильным жителям.

При поддержке депутата Госдумы Ивана Демченко актив Волонтёрских Штабов акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса "#МЫВМЕСТЕ" обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
Иван Иванович оказал помощь штабам муниципалитетов, входящих в Славянский избирательный округ.
? В сложившихся условиях важно сохранить здоровье молодых людей, избравших для себя важную миссию - помогать нуждающимся. Сегодня они делают большое дело для предотвращения распространения опасного вируса, - отметил Иван Иванович. 
 
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Категория: Новости / Тема дня

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