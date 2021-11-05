Выходные и праздничные дни для волонтеров - обычные будни

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Помощь должна прийти своевременно и задач не становится меньше - добровольцы ежедневно оказывают помощь по приобретению и доставке товаров первой необходимости пожилым и маломобильным жителям.

При поддержке депутата Госдумы Ивана Демченко актив Волонтёрских Штабов акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса "#МЫВМЕСТЕ" обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Иван Иванович оказал помощь штабам муниципалитетов, входящих в Славянский избирательный округ.

? В сложившихся условиях важно сохранить здоровье молодых людей, избравших для себя важную миссию - помогать нуждающимся. Сегодня они делают большое дело для предотвращения распространения опасного вируса, - отметил Иван Иванович.

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