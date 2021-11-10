Как новороссийцев впихивают в невпихуемое: вспомним события двухнедельной давности...

/Тема дня/

Начнем с того, что в соседнем Геленджике мэр города Алексей Богодистов лишен судом должности на год за невыполнение требований прокурора. Нарушения, как сообщается в пресс-службе суда, были выявлены в сфере законодательства, касающегося безопасности дорожного движения, землепользования и контрактной системы.

- Заседание суда — очередной пункт в моём рабочем графике. С решением не согласны, подаем жалобу в краевой суд. Продолжаю работать, - заявил мэр Геленджика.

Пока соседи решают свои проблемы, у нас в Новороссийске уже несколько лет комиссии из края фиксируют куда более грубые нарушения Градостроительного кодекса РФ и Правил землепользования и застройки Новороссийска.

Еще в 2016 году краевая комиссия открыла "черный список" новороссийских новостроек. В него попал дом, строящийся по адресу Сливина, 5 в Южном внутригородском районе Новороссийска, и возведение в 20-метровой зоне береговой полосы Чёрного моря, в Мысхако, дом на улице Парковой. В 2019 году администрация города выдала разрешение на строительство небольшого офисного здания, а позже согласовала возведение 22-этажного жилого дома на улице Пархоменко. Никто не подумал, куда пойдут учиться дети, выдавая разрешение ЖК «Красина» на возведение комплекса из четырёх 12-этажных домов в Цемдолине В проекте не предусмотрено строительство ни одного соцобъекта – ни школы, ни детского сада, ни поликлиники.

По поручению губернатора в 2020 году по всему краю проводились проверки по застройке земель лесного фонда. В августе краевая межведомственная рабочая группа по проведению анализа соблюдения градостроительного и земельного законодательства работала в Новороссийске. Комиссия проверяла факты включения земель лесного фонда и земель сельхозназначения в границы населенных пунктов Новороссийска, а также их застройки. В Новороссийске было выявлено наибольшее количество нарушений. Тогда вице-губернатор Сергей Болдин заявил:

- Мы проверим, на каком основании земли лесного фонда включались в границы населенных пунктов. Выясним, сформированы ли участки, есть ли у них правообладатели, есть ли на них постройки, и выработаем стратегию дальнейших действий. Также дано поручение минприроды края совместно с лесничими обратить внимание на лесные участки, на которых ведется хозяйственная деятельность без проекта освоения лесов либо есть объекты с признаками капитального строительства.

В ноябре 2021 годв депутаты гордумы Новороссийска единогласно утвердили генплан города, не согласовав документ с краем. На основании генплана приняты Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В феврале местная пресса отметила, что состоялись публичные слушания по изменению Правил землепользования и застройки и горожане вышли с публичных слушанийи в хорошем расположении духа. Все изменения вносятся иисключительно в целях приведения Правил в соответствие с Генеральным планом Новороссийска. Ранее Решением городской Думы в него был внесён ряд корректировок, самые масштабные из которых – увеличение ООПТ «Суджукская лагуна», увеличение территории парка им. Фрунзе, приведение к одной территориальной зоне ООПТ «Пионерская роща», установление зон для объектов социального значения по всему городу и в пригородах и установление зоны лесов в Широкой Балке, Дюрсо и Абрау-Дюрсо. Жителей также убедили в том, что на территории Мысхако, где ранее планировалось возводить 8-10-этажные многоквартирники, устанавливают зону застройки малоэтажными жилыми домами не выше 4 этажей (включая мансардный).

А в августе этого же года Игорь Дяченко и руководители администрации были приглашены на заседание краевой вневедомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Сергея Болдина. Серьезный разговор длился более двух часов. Руководству города пришлось отвечать на крайне неудобные вопросы.

Член общественного экологический совета при губернаторе Андрей Рудомаха высказал крайнее недовольство работой новороссийских чиновников. Он заявил, что изменения Генерального планв города. были внесены незаконно и без согласования с краевыми ведомствами:

- Зачем в ноябре вы приняли генплан, если с землями лесного фонда остались вопросы?! Минприроды не давало согласия. Почему другие города края не делали этого без разрешения? Новороссийск хочет быть впереди всех. А теперь на основании чего вы сделали новые правила ПЗЗ?

Думаю, что ответ на этот вопрос есть. Конечно, я могу и ошибаться, но как объяснить то, что границы "Цемесской рощи" до сих пор не определены? Пока они не выведены в натуре, ее можно пилить до последнего деревца. Рудомаха тоже считает, что новые правила ПЗЗ, основанные на действующем генплане, продолжают старое-доброе «распилить и застроить». Кроме того, в генплан не внесли созданную в сентябре особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — природный парк «Маркотх», его просто оставили за городом. Если ООПТ не учтен при территориальном планировании, то она полноценно не защищена от возможной хозяйственной деятельности, запрещенной режимом природного парка.

На сегодняшний день, благодаря и свежевылупленным депутатам, на территории Новороссийска зафиксировано более четырех тысяч наложений на земли лесного фонда.

В конце октября сего года в Новороссийске вновь была проведена краевая проверка соблюдения норм градостроительного законодательства. Заместители губернатора Краснодарского края Сергей Болдин и Евгений Наумов побывали в ЖК "Парковый" в Цемдолине, где жильцы провели им экскурсию и показали, как «ползет» и трескается бетон. Они опасаются, что 108-й корпус, рухнет в обрыв уже этой зимой. Побывали проверяющие и в ЖК «Гайдук-Сити» в поселке Гайдук, в ЖК Парковый в селе Цемдолина и в ЖК «Малина». Затем краевые и местные чиновники, а также представители общественной организации Экологическая Вахта по Северному Кавказу отправились на совещание в администрацию Новороссийска.

Общая картина, которая сложилась у проверяющих, оказалась весьма печальной. Евгений Наумов зафиксировал системные нарушения практически на всех объектах. В первую очередь - плотности застройки, которая должна составлять 300 человек на гектар, а в Новороссийске она превышена в 2-3 раза.

- В начале этого года мы проводили краевой селектор и указывали на нарушения предельных параметров - нарушения этажности, процента застройки. Такие отклонения не допустимы. Они ничем не обоснованы, кроме желания застройщика построить больше, - заметил вице-губернатор.

Игорь Дяченко заверил, что с новым цифровым Генпланом, который появится в концу 2022 года нарушений не будет, а сегодня застройщики переделывают проекты планировок и расширяют парковочные зоны. Также он отметил, что в городе активно развивается социальная инфраструктура: за 5 лет построено 3 школы и 3 детских сада. Дальше по тексту выступления: достроим, сдадим, планируем. И не слова о том, что постройка всех этих школ начиналась еще при бывшенм мэре Владимире Синяговском. Что же касается школы на улице Мурата Ахеджака, то сроки ее сдачи переносятся.

- Строительство будет завершено в первом квартале следующего года, - заявил Игорь Алекесеевич.

А виноват, видимо, пресловутый ковид.

Не рассказал Игорь Алексеевич и то, что при строительстве жилых комплексов нарушены нормативы обеспеченности площадками для занятий физкультурой и спортом, отсутствуют стоянки для автомобилей, огромный дефицит парковочных мест, не учтены нормативы рассчета мест в общеобразовательных учреждениях - 180 мест на тысячу жителей. Дом стоит на доме, продается каждый клочок земли. В общем, нас впихивают в невпихуемое.

Не убедило выступление мэра и координатора общественной организации Экологическая Вахта по Северному Кавказу Андрея Рудомаху. Надо отдать должное его наблюдательности, он заметил, что власти Новороссийска «положили» на Генплан и рекомендации краевой комиссии. Он отметил, что по лесному фонду Новороссийска раскиданы садовые участки, подобного нет больше ни в одном городе:

- На мой взгляд в Новороссийске происходит настоящая градостроительная катастрофа. Это автономия, в которой не выполняются никакие требования края. В городе идет хаотичная застройка, на которую жалуются жители, с нарушениями наспех принят генплан. Нужно повторно создавать межведомственную комиссию по вопросам градостроительной политики Новороссийска и проверять каждую стройку, так как в 2021 году в городе допущена масса нарушений в этой сфере.

И пару слов от себя:

Мы все видим, что происходит в городе. Новороссийск - ярчайший пример капиталистического подхода к организации городской жизни. Его раздирают на клочки. Лучшие места отдаются застройщикам. Никто не рассчитывает возможности сетей, которые не обновляются уже многие десятилетия. Новороссийск рассматривается исключительно через призму материальной выгоды - увеличение прибыли, повышение доступности инфраструктуры потребления, рост торгово-промышленных объектов. Город стоит в пробках. Главное преимущество автомобиля — скорость — в условиях городских пробок минимизировалось. Иногда до нужной точки быстрее пройти пешком, чем проехать на автомобиле.

Полностью игнорируются вопросы социального развития: никого не волнует состояние окружающей среды, транспортные проблемы, внутренняя культурная природа города. Ослабла «городская идентичность» жителей - численность приезжих уже превысила коренное население. Появилось «пространство чужих», которые не знают и не тнтересны друг другу. Мало кто знает даже соседей по подъезду.

В результате город теряет душу. А это страшно.

Л.Шалагина