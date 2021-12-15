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Иван Демченко: Первичное звено здравоохранения страны требует внимания со стороны всех ветвей власти...
Президент России Владимир Путин 15 декабря провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Центральный вопрос обсуждения - модернизация первичного звена здравоохранения. Тема важна не только в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Депутат Госдумы Иван Демченко в своей деятельности особое внимание уделяет содействию в работе медицинских учреждений, особенно сельских поселений: приобретено более 30 автомобилей для участковых врачей, современное медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты.
По поручению депутата в больницы Краснодарского края поставляется медицинский кислород производства АО «Абинского электрометаллургического завода».
? Оказывая помощь медикам, мы не только создаем достойные условия для их работы, но и сохраняем здоровье населения. Врачи должны выполнять свои прямые задачи, максимально сосредоточившись на проблеме больного, а не на поиске препаратов или медтехники. Наша задача сделать медучреждения комфортными для всех, кто в них находится: и для персонала, и для пациентов, - пояснил Иван Демченко.
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