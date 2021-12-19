Макет города-мечты или правила кондоминимума

И всё это при минимальных коммунальных платежах. Да, да! Так живут в обычном дворе города Новороссийска.

Мечта? Хотели бы так?

Сюда нас привёл депутат Андрей Кравченко, чтобы показать, как можно комфортно и уютно жить. «Многоэтажный дом это как мини версия города», — говорит Андрей Васильевич. «И этот двор, для меня, ориентир как должен выглядеть Новороссийск и любой город нашей страны в целом. Улыбающиеся жители, здесь именно такие. Чистые улицы, красивые клумбы и парки. Удобные и качественные дороги, условия для прогулок взрослых и детей, занятий спортом, инфраструктура для комфортной жизни. Вот посмотрите, не очень большая территория, но всё грамотно и удобно распределено. Главное, что люди понимают, что это их территория, а значит отвечать на вопрос как они хотят здесь жить нужно им самим. Отсюда и отношение», — продолжает свой рассказ депутат. К таким жителям, я и мои коллеги, готовы спешить на помощь в любое время дня и ночи, но самое парадоксальное, что жители справляются сами.

Историю, как дойти от обычного до дома, который ставят в пример, нам рассказала очаровательная Елена Анатольевна Рябых, председатель ТСЖ «Кристалл». Как построили дом, как принимали решения по управлению домом, как с соседями решали глобальные и житейские вопросы. А теперь желающие жить удобно и соблюдать правила этого дома выстроились в очередь.

Покидая двор, мы рассуждали как сделать так, чтобыжители города понимали, жизнь и ответственность не заканчивается порогом собственной квартиры. Наш подъезд, двор, улица, да и город в целом – наш общий дом. Хотелось бы, что бы все мы это осознали как можно быстрее и начали воплощать в жизнь. Давайте начнем с малого, например улыбаться соседям и здороваться в лифте.

Автор Наталия Савельева