В Ачуевском поселении продолжается благоустройство

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В минувшем году по программе инициативного бюджетирования в селе Ачуево благоустроена парковая зона, уложена тротуарная плитка и отремонтирован мемориал павшим воинам-землякам.

Кроме того, в парке появилось освещение, установлено пять опорных столбов.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ачуево обустроена спортивная площадка с шестью уличными тренажерами.

В сельской библиотеке и в медкабинете школы № 52 установлены новые окна и двери. Работы по снятию старых и монтажу современных пластиковых дверей и окон выполнены при поддержке администрации Славянского района, районного управления образования и депутата Госдумы Ивана Демченко. Также в школе № 52 появился новый теневой навес в дошкольной группе. Это уютный домик с лавочками и разноцветным штакетником. Средства на его строительство привлечены депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края Виктором Чернявским.

Источник: https://zaryakubani.ru/news/blagoustrojstvo/105855-v-achuevskom-poselenii-prodolzhaetsya-blagoustrojstvo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D