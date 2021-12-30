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Иван Демченко: С Новым 2022 годом и Рождеством!

Депутат Государственной Думы России поздравил своих земляков с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

"Дорогие земляки! Искренне и от всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!
Зимние праздники – это время чудес. Дни, когда мы собираемся в кругу родных и дарим друг другу любовь и радость. Это повод подвести итоги, наметить планы и загадать желания.
От всей души в эти светлые, добрые праздники желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, заботы близких. Пусть в доме всегда царит семейное благополучие, любовь и взаимопонимание!
С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Демченко"
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Категория: Новости / Тема дня

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