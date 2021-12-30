Иван Демченко: С Новым 2022 годом и Рождеством!

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Депутат Государственной Думы России поздравил своих земляков с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

"Дорогие земляки! Искренне и от всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Зимние праздники – это время чудес. Дни, когда мы собираемся в кругу родных и дарим друг другу любовь и радость. Это повод подвести итоги, наметить планы и загадать желания.

От всей души в эти светлые, добрые праздники желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, заботы близких. Пусть в доме всегда царит семейное благополучие, любовь и взаимопонимание!

С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Демченко"