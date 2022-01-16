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Все обращения граждан находятся на личном контроле Ивана Демченко

Жители дома 73 по улице Ленина города Темрюка пришли со своей проблемой в приемную депутата Госдумы. Прием Иван Демченко провел в онлайн-режиме. На протяжении нескольких лет они безуспешно пытаются попасть придомовой территорией в планы благоустройства по программе «Комфортная городская среда».

Жители станицы Вышестеблиевской Темрюкского района обратились к депутату за защитой от большегрузов, мчащихся по улице Ленина. Построена объездная дорога. Но зерновозы с перегрузом идут через станицу, так как удаётся миновать весовой контроль.
По всем вопросам совместно с районной администрацией специалисты выехали на место. Определены пути решения.
Все обращения граждан находятся на личном контроле Ивана Ивановича.
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