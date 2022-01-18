Новый 2022 год по славянскому календарю с Златорогим Туром!

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Новый 2022 год приближается. По славянскому календарю это будет 7530 славянское Лето и его символ — Тур Золотые рога.

Сегодня всё больше наших людей предпочитаю праздновать год в традициях своих предков, отвергая навязанный в конце 80-ых начале 90-ых китайский календарь и его символы.

Да и в самом деле, с чего бы? Какое отношение к потомкам славян имеют китайские звери? Если есть свои древние календари и тотемы. Кстати, кому важно и интересно, у китайцев 2022 годом править будет голубой водяной тигр. Как видите, и тот и другой символы не из робких. В этом первая особенность предстоящего 2022 года.

Вторая особенность в том, что китайский календарь покидает металлический бык, наш только войдет в свои права.

Третья особенность: близость природы тотемов Кричащего Петуха 2021 и Златорогого Тура 2022. Оба представители одной категории — домашние твари. И хотя тур — это совсем не одомашненный бык, и уже тем более не мягкий китайский уходящий, он более свободолюбивый, независимый, мощный.

Что дадут нам эти особенности? Узнаем в наступающем году… Возможно, всего лишь совпадение. Но давно известно, просто так ничего во Вселенной не бывает.

В целом календарей за всю историю цивилизаций накопилось десятки.

Славяне встречали новый год/лето в разное время. И осенью в сентябре, и весной в марте. Но изначально, самые древние привязывали смену календаря к природным циклам в День весеннего равноденствия 20-21 марта.

Источник: https://ozagovorah.ru/svyatye-ikony-prazdniki/novyj-2022-god-po-slavyanskomu-kalendaryu-s-zlatorogim-turom.html