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Депутат Госдумы Иван Демченко вручил удостоверения своим помощникам в районах
Депутат Госдумы Иван Демченко начал региональную неделю с вручения удостоверений помощникам.
В каждом муниципалитете округа 48 работу с избирателями проводят доверенные лица депутата, имеющие большой опыт взаимодействия с населением и органами местного самоуправления.
- Работа на местах - важная составляющая деятельности депутата. От того, как налажена связь избирателей с теми, кому они доверили свой выбор, зависит результативность работы всей команды пяти районов. Уверен: вместе мы сможем сделать много полезных дел!, - отметил Иван Иванович в своем обращении к помощникам.
В Абинском районе работу по поручениям Ивана Ивановича Демченко ведёт Елена Ивановна Холошина,
в Крымском районе - Наталья Николаевна Дуброва,
в Славянском районе - Ольга Анатольевна Фоменко,
в Темрюкском районе - Андрей Владимирович Фонарев,
в г.-к. Анапа - Светлана Ивановна Хижняк.
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