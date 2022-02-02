Депутат Госдумы Иван Демченко вручил удостоверения своим помощникам в районах

В каждом муниципалитете округа 48 работу с избирателями проводят доверенные лица депутата, имеющие большой опыт взаимодействия с населением и органами местного самоуправления.

- Работа на местах - важная составляющая деятельности депутата. От того, как налажена связь избирателей с теми, кому они доверили свой выбор, зависит результативность работы всей команды пяти районов. Уверен: вместе мы сможем сделать много полезных дел!, - отметил Иван Иванович в своем обращении к помощникам.

В Абинском районе работу по поручениям Ивана Ивановича Демченко ведёт Елена Ивановна Холошина,

в Крымском районе - Наталья Николаевна Дуброва,

в Славянском районе - Ольга Анатольевна Фоменко,

в Темрюкском районе - Андрей Владимирович Фонарев,

в г.-к. Анапа - Светлана Ивановна Хижняк.

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