Депутат Госдумы Иван Демченко: Районы Славянского избирательного округа 48 получат дополнительное финансирование из краевого бюджета

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В ходе избирательной кампании Ивана Ивановича Демченко сформирован перечень наказов жителей районов. Преимущественно вопросы касаются благоустройства территорий, реконструкции коммуникационных систем, сферы ЖКХ и здравоохранения.

Депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края поддержано предложение о дополнительном финансировании.

В Абинский, Крымский, Славянский и Темрюкский районы будет направлено по 25 миллионов рублей из бюджета региона на реализацию наказов избирателей.

Как сообщает помощник депутата Госдумы по Славянскому району Ольга Фоменко, средства планируется направить на капитальный ремонт ясельной группы детского сада № 40 поселка Забойского, капитальный ремонт кровель городских детских садов № 7, 10,13, детского сада № 26 станицы Анастасиевкой. Также будет выделено финансирование на ремонт беговой дорожки на стадионе поселка Рисового и установку пожарной сигнализации в ДК «Целинный».

- Решение социальных вопросов является приоритетным в деятельности Губернатора Кубани и законодателей региона. Благодаря этому можно решить много актуальных вопросов оперативно реагировать на наказы избирателей, - прокомментировал Иван Иванович.

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