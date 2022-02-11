В Темрюке в общественной приемной депутата Госдумы Ивана Демченко прошёл прием граждан 

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В работе приемной приняла участие председатель совета депутатов Темрюкского района Светлана Чмулева.

На встречу с депутатом пришла инициативная группа жителей ст. Старотитаровской. Их беспокоит проблема подтопления домовладений в родной станице.

- Этот вопрос требует детального изучения и комплексного подхода с привлечением специалистов, - прокомментировала Светлана Чмулева.

Принято решение дальнейшее обсуждение продолжить на заседании профильной комиссии райсовета.

Также к депутату Госдумы обратились с просьбой о расчистке лиманов Темрюкского района, как это было сделано Иваном Ивановичем в 2020 году в Славянском районе.

- Заниматься лиманами Темрюкского района, безусловно, будем. Пути решения проблемы определим с учетом принятых решений на уровне Губернатора Кубани и Министра сельского хозяйства РФ, - отметил депутат Госдумы Иван Демченко.

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