ЮРИЙ БУРЛАЧКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ДВОРЦА БРАКОСОЧЕТАНИЯ В АНАПЕ

Это депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко, депутаты Городского Собрания Анапы, представители бизнес-сообщества. Очень бы хотелось, чтобы то таинство, которое происходит в этом здании, давало заряд на долгие годы. А уже следующим шагом станет рождение детей, что также надо будет зарегистрировать в этом здании», – сказал Юрий Бурлачко.
Также председатель ЗСК выразил уверенность, что новый Дворец бракосочетания станет визитной карточкой курорта, и пожелал молодоженам долгих лет счастливой совместной жизни.
Кроме этого, на благоустроенной территории возле Дворца площадью около 6100 м2 построена площадка для проведения торжественных мероприятий. Для обеспечения камерности она со всех сторон огорожена зеленой стеной. Там же создан небольшой сад с фонтаном и зеркальными лабиринтами. Эта территория открыта и может быть использована как городское общественное пространство.