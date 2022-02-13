ЮРИЙ БУРЛАЧКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ДВОРЦА БРАКОСОЧЕТАНИЯ В АНАПЕ

Это депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко, депутаты Городского Собрания Анапы, представители бизнес-сообщества. Очень бы хотелось, чтобы то таинство, которое происходит в этом здании, давало заряд на долгие годы. А уже следующим шагом станет рождение детей, что также надо будет зарегистрировать в этом здании», – сказал Юрий Бурлачко.

Также председатель ЗСК выразил уверенность, что новый Дворец бракосочетания станет визитной карточкой курорта, и пожелал молодоженам долгих лет счастливой совместной жизни.

После торжественного открытия руководитель отдела ЗАГС города-курорта Ольга Кузьменко и главный архитектор Анапы Карина Бронникова показали гостям Дворца бракосочетания новые помещения. В нем расположены холл, большой и малый залы регистрации, административная часть, комната жениха и невесты. Здание построено в современном стиле с панорамными окнами и использованием натуральных экологичных материалов. По всей территории и в помещениях предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных групп населения. К ЗАГСу сделан удобный проезд для пожарной техники и свадебного кортежа. Для работников и посетителей есть парковки.

Кроме этого, на благоустроенной территории возле Дворца площадью около 6100 м2 построена площадка для проведения торжественных мероприятий. Для обеспечения камерности она со всех сторон огорожена зеленой стеной. Там же создан небольшой сад с фонтаном и зеркальными лабиринтами. Эта территория открыта и может быть использована как городское общественное пространство.