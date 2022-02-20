На Кубани ищут экскурсовода на винный завод

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В преддверии Всемирного дня экскурсовода, который будет отмечаться в понедельник 21 января, служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, в каких регионах больше предложений для гидов и экскурсоводов, и сколько им готовы платить.

Кубань оказалась на третьем месте в стране по числу таких вакансий.

С начала года работодатели уже опубликовали более 200 вакансий для гидов и экскурсоводов – это в 2,5 раза больше, чем в начале прошлого года. Больше всего предложений в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Алтайском крае, Татарстане, Новосибирской и Свердловской областях. По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, рыночный диапазон предлагаемых зарплат для таких специалистов – 28 700–62 000 рублей.

Что касается самих предложений, то они весьма разнообразны. Например, в можно работать в художественной галерее или музее - в московской Галерее искусств им. Зураба Церетели открыта вакансия Экскурсовода с зарплатой до 52 000 руб. до вычета налогов. От кандидата требуется наличие искусствоведческого или смежного гуманитарного образования и хороший английский. А Экскурсоводу в Московскую Соборную мечеть готовы платить от 30 000 до 50 000 руб., но при этом обещают вкусно кормить (оплачиваемые обеды), а работать можно 3 дня в неделю. Тем, кто всегда мечтал работать в роскошной остановке, можно обратить внимание на вакансию Экскурсовода во «Дворец Конгрессов» Санкт-Петербурга. От кандидата требуется знание техники публичных выступлений, делового протокола и этикета, а также основ психологии. Зарплата от 30 000 рублей.

Однако, экскурсоводы нужны не только в музеях. На Сахалине ищут Водителя-гида с опытом туристических походов. Зарплата от 100 000 до 130 000 руб. на руки. В задачи сотрудника будет входить транспортировка туристических групп на внедорожнике, проведение экскурсий, установка лагеря и помощь в приготовлении еды для группы. А на Камчатке открыта вакансия Гида-инструктора по сапбордингу с зарплатой от 70 000 до 130 000 руб. до вычета налогов. Компания предлагает оплату перелета и «работу на свежем воздухе в одном из красивейших мест России». От кандидата требуется «умение без труда поболтать со 100 людьми в день» и хорошая физическая подготовка.

Вакансия Гида-экскурсовода подойдет тем, кто любит необычные проекты – немецкий производитель автодомов хочет предложить своим клиентам индивидуальный опыт путешествий по России. Задача сотрудника – составление туристического маршрута и экскурсионной программы. Требования – свободное владение немецким, эрудиция и знание истории и географии России.

Еще одна тенденция – производственный туризм. Многие компании проводят экскурсии и знакомят туристов со своей продукцией и техникой ее производства прямо на предприятии. Бонус – обычно в такие программы входит дегустация. Например, в Краснодарском крае открыта вакансия Экскурсовода в компанию, производящую вино. А в Пятигорске ищут Экскурсовода на молочный комбинат (зарплата от 50 000 руб. до вычета налогов).

Источник: HeadHunter