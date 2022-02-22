Атаман Безуглый: Наступил момент истины...

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Казаки Таманского казачьего отдела ККВ готовы к защите Донбасса и освобождению Юго-Западной Руси.

Свою оценку происходящему в Донбассе дает атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, казачий полковник, Герой Кубани Иван Безуглый.

- Иван Васильевич, как казаки Кубани воспринимают тревожные новости из Донбасса?

- Как и у всех жителей нашей страны новая агрессия бандеровцев против Народных Республик вызывает у нас тревогу и возмущение. Прежде всего не стоит рассматривать нынешнее обострение, как нечто отдельное. Это всего лишь часть той гибридной войны, которую Запад ведет против нашей Родины. Это атака на русский форпост, каковым является наш Донбасс. Происходящее так же следует рассматривать как реакцию Запада на наши требования по глобальной безопасности. Но для нас, казаков Кубани, все что происходит на Юго-Западе Руси, часть которого остается во вражеской оккупации и ждет освобождения, имеет особое значение. Дело в том, что исторически основой современного Кубанского войска были запорожские казаки, которые веками защищали православный народ Малороссии от набегов хищников с Юга, а потом сыграли ведущую роль в его освобождении от польско-католического ига. И хотя наши предки покинули эти места более двухсот лет назад, мы все равно чувствуем особую связь с этими землями, и сердца наши особенно болят за людей живущих там.

Кроме того, бандеровцы сегодня вновь нападают на священные для всех казаков земли Всевеликого войска Донского, наших самых близких и любимых братьев – донцов. И это, конечно, не может нас не тревожить.

Более того, я скажу безо всякого преувеличения: если мы сегодня не остановим фашистов, и не отбросим их далеко на запад, завтра нам придется драться на порогах наших хат.

- Каковы намерения Кубанского войска в связи со складывающейся ситуацией?

- Я не могу говорить от имени всего войска, могу разъяснить по Таманскому казачьему отделу, атаманом которого я являюсь. На базе нашего отдела сформирована первая таманская казачья дивизия двухбригадного состава, являющаяся первым и единственным в стране соединением казачьей территориальной обороны. Я распорядился привести в полную готовность личный состав, все имущество, оборудование, и быть готовыми, если возникнет необходимость, если будет соответствующее распоряжение, войскового атамана, атамана Всеросйского войска, или Верховного главнокомандующего, поступит просьба от Донского войска, выдвинутся для выполнение боевых задач на территорию Народных Республик Донбасса, или Украины по защите казачьих земель, русского, славянского населения и православной веры.

Замечу, что часть наших казаков уже убыла в ЛДНР частным порядком, и принимает участие в мероприятиях по защите свободы и независимости Донбасса.

- Какие задачи способна решать Первая Таманская казачья дивизия?

- Ежегодно проходят дивизионные сборы на полигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ, в течение всего года идут занятия частей и подразделений. В настоящий момент на Кубани формируется казачий мобрезерв, казаки дивизии написали заявления о зачислении в его состав.

В системе подготовки дивизии, помимо обучениюрешению обычных общевойсковых задач, мы уделяли особое внимание миротворческим операциям в ходе конфликтов низкой интенсивности, проведению гуманитарных операций, решению чрезвычайных ситуаций, обеспечению общественного порядка. Наши разведподразделения отрабатывают тактику малых групп, в том числе и на территориях, находящихся под контролем противника.

Отмечу, что казаки и командование дивизии успешно решали задачи по борьбе с последствиями стихийных бедствий в Крымске, на Черноморском побережье Краснодарского края, участвовали в операции по защите Крыма в 2014 году, охраняя его границы на Турецком валу и Перекопеполуострове, обеспечивая общественный порядок в Севастополе и Симферополе при проведении референдума.

Кроме того, значительная часть наших казаков имеет боевой опыт участия во всех вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, а так же, в войнах на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в противопиратских морских операциях.

Все это позволяет мне заявить о том, что казаки Первой Таманской казачьей дивизии готовы выполнить любые поставленные перед ними задачи, как боевые, так и гуманитарного характера.

- Приходится слышать, что возможности нашей страны скованы необходимостью обеспечить пуск «Северного потока-2»?

- Я не экономист, но понимаю, насколько важна для нашей страны прибыль от реализации энергоносителей. Но хочу обратить внимание на следующее. В случае освобождения Юго-Западной Руси, необходимость чего давно назрела, в наших руках оказывается вся «украинская» ГТС, в силу чего необходимость срочного пуска «Северного потока-2» утрачивает свою остроту. А Европа сегодня еще не может отказаться от наших энергоносителей, и в любом случае будет вынуждена их покупать, вне зависимости от того, по каким газопроводам они будут поставлены. Но медлить с этим нельзя – Европа ищет возможности диверсифицировать поставки газа, и рано или поздно решит этот вопрос, по крайней мере, частично.

- То есть медлить с освобождением Украины нельзя?

- Не только по вышеназванным причинам. Один казак из Изварино говорил мне, что, если бы еще одно поколение донбассцев выросло бы в условиях Украины, они тоже бы начали «скакать» и «зиговать». Поэтому наш долг перед нашими братьями – поспешить, чтобы в них не убили бы их русское ядро, не превратили в манкуртов. Кроме того, если мы сейчас не отстоим Донбасс, и не освободим Малороссию, нам придется воевать уже у себя дома, в гораздо более тяжелых условиях. Сегодня не только для нашей власти, но и для всех нас наступил момент истины.

Беседовал Борис Джерелиевский