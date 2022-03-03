Помним... Скорбим...

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Работники ГУП КК «Кубаньводкомплекс» соболезнуют родным и близким, безвременно ушедшего из жизни, почётного работника ЖКХ России, Заслуженного работника ЖКХ Кубани, обладателя медали «За трудовую доблесть» и почётного звания «Патриот Новороссийска» Валентина Геннадьевича Хлюстенко.

Валентин Геннадьевич родился 12 марта 1944 года в Орловской области в семье фронтовиков. Его родители участвовали в боях на Курской дуге, а после Великой Отечественной переехали в Новороссийск, где Валентин Геннадьевич провёл свою юность и отрочество. Большую часть своей жизни он посвятил обеспечению Новороссийска водой. Именно Валентин Геннадьевич осуществлял технический надзор над строительными работами 2-й очереди Троицкого группового водовода. В 1989 году, коллективом предприятия он был избран начальником новороссийского водоканала. Валентин Геннадьевич внёс неоценимый вклад в развитие Троицкого группового водопровода, новороссийского водоканала, водопроводно-канализационного хозяйства Краснодарского края. Вечная ему память...