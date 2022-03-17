Почему президент Путин пойдет до конца — сопротивление бесполезно как в России, так и за ее пределами, ведь дело совсем не в Украине

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На Украине после накачки высказываниями президента о поддержке Западом, население почувствовало некоторое воодушевление, и даже стало сравнивать текущую ситуацию с той, что была 8 лет назад на Майдане. Ведь тогда в конечном счете удалось отстоять и выстоять.

Больше стали сомневаться и в самой России — экономические меры действительно беспрецедентные, будущее видится туманным, перспективы изоляции пугают. Но президент Путин — это не Зеленский и не Янукович. Он точно знал, какая будет реакция. И он точно пойдет до конца — с этим остается только смириться.

Для того, чтобы понять, почему так происходит, нужно вернуться к его программной речи по поводу признания ЛДНР. Целый час он рассказывал об ошибках прошлого, о катастрофах 20-го века, случившихся с нашей страной, и необходимости их исправления. Что у России нет другого пути, кроме как быть собой, и вернуть себе то, что принадлежит ей по праву: собственное величие, самоуважение и историю. Любой отказ от войны на Украине сейчас будет ударом по национальному самоуважению, пусть сами россияне пока и не научились воспринимать себя великим народом. Вернее — не научились думать в новой парадигме, в которой уже существует наш президент. 30 лет с развала Советского Союза — это очень много, и попытка скрепления нации сейчас не может пройти небезболезненно. Слишком большой разрыв успел произойти, и нам тяжело принять то, куда нас зовет с собой Владимир Владимирович.

Будущее несет не только санкции и трудности, но и громадный ментальный переход для россиян. Ставки подняты настолько высоко, что западный мир в ответ за действия на Украине в случае нашего поражения, почувствовав нашу слабость, размажет нас так, что мало не покажется. Поэтому мы должны быть сильными. Поэтому победа — это единственное, что может принести гарантии достойного будущего нам и нашим детям.

Но пока сомнения побеждают. На фоне новостей о возможных переговорах, запад продолжает угрожать и запрещать нам привычный отдых, мир продолжает крошиться на маленькие кусочки. Понять, что того мира, который был неделю назад, уже никогда не будет, действительно тяжело. Вернее — принять. Но главное это сомнения и страх. «Что будет со мной, если они победят?» — думает условный москвич, привыкший к европейскому уровню жизни и отдыху там. «Зачем мне это нужно?» — говорит себе условный чиновник и бизнесмен, и так сомневавшийся, не вывезти ли ему семью на ПМЖ в Австрию.

Конечно, это проверка на стойкость, многие выберут другой путь и уедут. Многие выберут привычный комфорт, но нас, тех, кто хочет оставаться в России, и видит свое будущее в ней, это интересовать не должно. Сейчас нужно отбросить все сомнения и понять, что будущее напрямую зависит от успехов нашей армии — такая уж у нас страна. Не получится оставаться где-то посередине и просто переждать. Любая война — это поляризация мнений: ты либо за одних, либо за других. Ты либо принимаешь такую Россию, веришь, что она достойна собственного прошлого, либо ты боишься. Мы должны научиться верить, научиться по-другому воспринимать то место, где мы живем, и должны сделать это как можно быстрее.

Будущее — это всегда выбор. Сомнения и страх сейчас — не то, что даст нам уверенность в будущем. Не стоит бояться того, что происходит, оно уже случилось. Прятаться от него и скрывать свое мнение тоже не стоит. Этим постом я обращаюсь в первую очередь к своим коллегам по медиацеху, занявшим половинчатую позицию и решившим выждать, а также к тем, кто ищет, но не может найти уверенности в себе сделать этот выбор. Делайте его и не бойтесь ничего, заявляйте об этом открыто, как сейчас делаю я, основатель и главный редактор Ридовки, Алексей Костылев. Вместе мы победим, точно.

Источник: @Ридовка