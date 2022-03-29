На Украине решается судьба миропорядка

Никакой истории у него не было. Поэтому остро встал вопрос об идентичности. На территории Украины оказалось два народа – западный и восточный. Первый считал себя самостоятельным этносом, второй – частью большого русского мира, лишь силой случая оказавшейся от него отрезанной. Украина имела шанс создать государство, но только если бы учла позиции обоих народов, обоих почти равных частей.

И вот тут включился внешний фактор – большая геополитика. Запад, со своей стороны, увидел в оказавшейся (почти случайно) независимой Украине возможность создать на этой территории антирусский плацдарм, чтобы сдержать вероятное укрепление России после того, как она выйдет из шока развала СССР.

Тогда-то и встала задача оформить западенскую идентичность как общеукраинскую. Для этого необходимо было осуществить культурный, а при случае и прямой геноцид народа Востока Украины. Чтобы ускоренным образом сформировать украинскую нацию, никогда в истории не существовавшую, Запад согласился на крайние меры - когда надо было искусственно создать симулякр нации и подавить пророссийские настроения Востока Украины он пошел на использование нацистской идеологии.

Нацификация Украины для Запада стал единственным способом быстрого создания на ее территории Анти-России. В противном случае, если бы сохранялась пусть относительная, но демократия, голос Востока не дал бы построить Анти-Россию.

Захват власти прозападными нацистами в Украине проходил поэтапно. С начала 90-х стали формироваться националистические движения и партии, пропаганда влияла на молодежь, внедряя в их сознание русофобские установки. При этом украинская идентичность превратилась в двуликого Януса: к Западу было обращена либеральная мина, к России - нацистский (бандеровский, шухевический) оскал.

На Майдане в 2013-1014 годах произошел окончательный перелом. При прямой и открытой поддержке Запада был совершен государственный переворот, и власть захватил русофобский альянс – нацистов и либералов, слившихся в новом правительстве в нечто неделимое. Либеральные олигархи Порошенко и Коломойский включились в превращение Украины в нацистское государство. Запад требовал Анти-России, и Киев строго следовал этому плану.

Далее последовала реакция России, воссоединение с Крымом и восстание пророссийского Донбасса. Русская Весна призвана была разделить Украину на Западенщину и Новороссию по линии двух народов, двух идентичностей, но она была по ряду причин свернута. Киев получил возможность приступить к нацификации восточных территорий. Геноцид Востока начался с новой силой и не только в отношении сопротивляющегося Донбасса, но в отношении всех областей Новороссии – как оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и всех остальных.

Запад не просто закрывал на это глаза, но всячески этому содействовал. В этом случае можно сказать, что Запад поступался своими ценностями ради своих интересов. Геополитика оказалась важнее либерализма.

Украина к 2022 году стала полноценной Анти-Россией.

Ее национальные интересы на этот момент состояли в

· отвоевывании Донбасса и Крыма,

· вступлении в НАТО,

· завершении полного цикла геноцида Востока,

· получении ядерного и биологического оружия, которое можно было бы направить против России.

А идеология состояла из русофобии и нацизма в сочетании с западничеством и либерализмом.

Показательно, что в критической ситуации специальной военной операции Запад оказался в затруднительном положении: теперь ему надо не просто объяснять свои интересы, но и оправдывать украинский нацизм, скрывать который было больше не возможно.Чего стоит недавняя фотография в Одессе знакового идеолога либерализма Бернара-Анри Леви с открытым неонацистом, экс-главой карательного батальона «Айдар» и начальником военной администрации Одессы Максимом Марченко. Так либерал-нацизм как прагматическая идеология Украины стал по необходимости приниматься и самим Западом

Так выстроилась конфигурация противостояния двух лагерей. С одной стороны, мы имеем Запад и его геополитические интересы –

· стремление расширить НАТО,

· сохранить однополярную модель,

· продолжить глобализацию и процесс превращения человечество в единую массу под контролем Мирового Правительства (проект Great Reset) ,

· спасти рушащуюся на глазах гегемонию США.

Этому соответствует столь же тотальное распространение идеологии –

· либерализм,

· глобализм,

· индивидуализм,

· cancel culture, требование уничтожать несогласных.

· ЛГБТ+, феминизм, и трансгендеры,

· постмодернизм, сознательное уничтожение и осмеяние классического культурного наследия,

· woke-состояние, готовность доносить на тех, кто нарушает установки либерализма,

· постгуманизм, перевод человечества в виртуальное измерение (проект Мета, запрещенная в РФ террористическая организация),

· причем к этому сегодня добавляется русофобский нацизм.

То, что было искусственно построено на Украине – либерал-нацистская идеология Анти-России -- захватывает и сам Запад, где русофобия входит в обязательную систему ценностей, а ее отсутствие или не согласие с ней караются уже административными и силовыми методами. Так украинский хвост начал вилять вашингтонской собакой. Сегодня перед лицом российской специальной военной операции либерализм окончательно и нераздельно слился с нацизмом (в его русофобской версии).

Продолжение следует...