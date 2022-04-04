Нашего Президента в международных политических кругах не зря называют шахматистом. Об одной такой выигранной партии я и хочу напомнить

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К моменту «Мюнхенской речи» Владимир Путин уже понял, что жёсткого противостояния с Западом избежать не удастся – слишком сильные у него аппетиты на Россию. Главное – он предупредил.

Кто не услышал, сам виноват. Нужно было незаметно выиграть время и подготовить армию. Но как это сделать незаметно, можете себе представить? Поэтому была подготовлена секретная спецоперация, о которой сейчас уже многим становится известно.

Для операции «Прикрытие» преемником был избран Д.Медведев, согласившийся на роль чудаковатого системного либерала. Еще меньше повезло Анатолию Сердюкову, которому пришлось играть роль «Табуреткина» на посту министра в 2007 году сразу после той самой речи Путина в Мюнхене.

Для прикрытия пытались закупить ненужные «Мистрали», вбрасывались «фейки» о планах по закупке б/у немецких «Леопардов», итальянских вертолётов, броневиков и колёсных танков... В это время настоящими военными делами занимались другие, специально обученные люди, с имён которых до сих пор не снят гриф «секретно». На роль «некомпетентного гражданского» Сердюкова выбрали потому, что на предыдущем посту в ФНС он умело проводил секретные финансовые операции, которые скрывали финансирование нашего военно-промышленного комплекса. Помогала ему Евгения Васильева. И на нее, и на Сердюкова даже были заведены уголовные дела. А наши с вами охи да ахи по поводу такого «тупого, жадного и похотливого» министра обороны окончательно убедили Запад в тотальной коррумпированности российских элит. Спектакль был так хорошо сыгран, что в США так расслабились, что даже сократили институты и специалистов по изучению России. Именно поэтому такой неожиданной потом для них стала «крымская операция».

А в это время на «украденные» и «нерационально потраченные» деньги (в том числе с олимпийских объектов) ударными темпами, в обстановке строжайшей секретности, перевооружалась и готовилась к грядущим боям российская Армия, строились секретные объекты, бункеры и центры управления РВСН, РЛС нового образца. Вместо стационарных и уязвимых военных частей были образованы мобильные и разбросанные по всех стране бригады быстрого реагирования, каждая из которых была автономной в отношении тыловых, инженерных и других структур.

Вот так у России «из ниоткуда» появилась современная боеспособная армия. Все спрашивают, почему ДНР и ЛНР мы не защитили в 2014 году? Ответ простой – мы были не готовы, если бы к конфликту тогда присоединилось НАТО.

Только сейчас, когда на границах ДНР и ЛНР стоит 90-тысячная ударная группировка ВСУ, напичканная американской техникой и инструкторами, а в Прибалтике и Польше находится ударная группировка НАТО, настал час Х. Далее промедление было бы смерти подобно.

Перед нынешней операцией Путин в очередной раз предупредил Запад, затребовав от НАТО письменных гарантий безопасности. У Зеленского было время разоружить нациков и убрать ударный кулак с границ Донбасса и России. Не понял, не услышал намеков.

Путин задолго предупредил, что доллар себя не просто себя изжил, но стал орудием в политических играх (если точнее, в захватнических). Не услышали, ввели нам санкции – теперь торгуем своим товаром за рубли. Теперь мы будем обеспечивать свою безопасность любыми способами и на любой территории. Может, в следующий раз кто-нибудь будет реагировать на слова Путина без ухмылок?

Источник: СпецКорр V