Захар Прилепин @zakharprilepin : ПАРТИЗАНЫ БЫЛИ, НО ОТМЕНИЛИСЬ!

/Тема дня/

На 45-й день уже можно об этом поговорить.

Итак, была вероятность, что каждая освобождённая территория станет местом жесточайшей партизанской войны.

Нам обещали, что земля будет гореть у нас под ногами.

Но на примере полностью освобождённой Херсонской области можно увидеть, как на самом деле это выглядит.

Поначалу всё воспринималось весьма пессимистично.

Киев явно был на прямой связи с местным руководством. Местное руководство явно подчинялось Киеву.

Вскоре после захода русской армии в Херсон начались антироссийские митинги, понятно кем инициированные.

Один из херсонских митингов был многолюдным: пришло до 5 тыс. человек. Выглядело это бодро и почти убедительно.

Уговорить местную администрацию на контакт с русскими никак не удавалось.

Едва появился прорусский претендент на управление Херсонской областью, его тут же уничтожила диверсионная группа, расстреляв в машине вместе с женой (он погиб на месте, жена была тяжело ранена).

Мы с нашей группой заезжали в Херсонскую область три недели назад и застали ситуацию в полуподвешенном состоянии. Над всеми администрациями веяли украинские флаги. По улицам бродило совершенно оборзевшее местное юношество, разнообразной жестикуляцией обещая всем приехавшим на русских номерах или с Z на лобовухе скорую смерть.

Они вели себя как хозяева города.

Спецы сообщали, что все дачные посёлки полны ДРГ, которые каждую ночь меняют ночёвки.

Машины нам категорически не рекомендовали оставлять даже на пять минут: вернувшись к авто, можно было застать его уже, например, горящим.

На руках у населения было серьёзное количество оружия.

Произошло несколько случаев обстрелов военного автотранспорта.

В ряде областных городов также прошли митинги, едва не перешедшие в прямые столкновения (но ОМОН сработал безупречно).

Казалось, вот-вот Киев перехватит инициативу. И полыхнёт. И начнётся натуральная война в тылу. Киев желал этого изо всех сил и явно вкладывался.

Но.

Случился ряд зримых и ряд незримых вещей.

Точечных и, судя по всему, метких.

Вычленили считаное количество самых ретивых блогеров и провели с ними убедительные беседы. Никого не били и уж тем более не убивали.

Обозначили цену за сданное оружие, и оружие потекло обратно, в надёжные руки русских товарищей.

Стремительно выявили ряд схронов — вплоть до губернаторского дома, где был целый склад.

Внезапным ударом взяли самую опасную ДРГ, включавшую иностранных специалистов: они готовили нападение на русскую колонну в селе Ивановка по Херсонской трассе.

В сложном, но тесном сотрудничестве с местными специалистами выявили большинство потенциально опасных или уже действующих боевиков.

Какие-то важные и сердечные слова сообщили семьям всех участников АТО.

Минимизировали местные источники медийной проукраинской дезинформации и подключили российские источники информации.

Наконец, сделали постоянной раздачу гуманитарной помощи — и люди, сначала нервничая, а затем всё более спокойно потянулись. Возникли личные контакты. Все увидели действительно вежливых людей.

Те из числа местных, кто хотел съехать, не вынеся «оккупации», съехали. Но даже им, по сути, нечего рассказать такого ужасного. Никакого намёка на очередную Бучу. Ни пыток, ни расстрелов. Никакой агрессии от русских. Ни одного, боже мой, разоблачительного видео.

Произведённый эффект очевиден: известная служба и опасна, и трудна, но уж точно совершенно не видна.

Нет, никто от эксцессов не застрахован. Мы от них не застрахованы даже в Воронежской или Ростовской области и вообще где угодно.

И тем не менее.

В Херсонской области сняли украинские флаги. Вывесили российские. Демонтировали мемориал «героев АТО».

Красные флаги, триколоры, православные хоругви появляются то здесь, то там.

Есть люди, которые готовы работать и уже работают по административной линии.

Так или иначе, эти люди поверили в свою безопасность и в то, что русские не уйдут.

Никакой партизанской войны нет.

Местным она не нужна.

Источник: @rt_russian