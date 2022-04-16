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Депутат Госдумы Иван Демченко: Обращения граждан - на контроле!

В телеграм-канал #командаДемченко https://t.me/demchenkoteam написали жители хутора Водного Славянского района. В комментарии указано, что улица Береговая в этом населенном пункте требует ремонта. 

По поручению депутата Госдумы на место выехали помощник депутата Ольга Фоменко, глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко и специалисты подразделений администрации.

Принято решение - до сентября будет сделана ливневка, дорожное полотно отсыпано и распланировано.

Вопрос на личном контроле депутата Ивана Демченко.

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Категория: Новости / Тема дня

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