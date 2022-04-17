Депутат Госдумы Иван Демченко: Помощь должна приходить вовремя...

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В рамках региональной недели в ходе рабочей поездки в Анапу Иван Демченко встретился со своими помощниками. Обсудили актуальные вопросы, с которыми обращаются анапчане в приемную депутата и партии «Единая Россия».

Помощник депутата Светлана Хижняк предоставила отчет о работе с обращениями и доложила о выполнении поручений по вопросам, поставленным на личный контроль депутата.

Исполнительный секретарь Анапского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Пономарев и руководитель Анапского местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» Александр Асташев рассказали Ивану Ивановичу об организации помощи соотечественникам, прибывшим из ЛНР и ДНР.

Волонтеры ежедневно передают в 70 семей нуждающихся продукты питания и необходимые медикаменты. Помогают в устройстве детей в образовательные учреждения. Проводят бесплатные юридические консультации.

? В связи с проведением специальной военной операции на Украине нужно предусмотреть организацию гуманитарной помощи в Анапе. Волонтеры проекта #мывместе уже показали свою сплоченность в добрых делах. Уверен, всем миром мы сможем поддержать людей, попавшим в беду, — подвел итог встречи Иван Иванович.