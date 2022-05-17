Открыто движение по новому путепроводу транспортной развязки на 1513 км М-4 «Дон» в Геленджике

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16 мая дан старт движению по новому путепроводу на 1513-м км трассы М-4 «Дон» на пересечении с улицей Луначарского. Теперь на этом участке проезд автомобилей организован в разных уровнях – местный транспорт движется по кольцу, а транзитный поток – по новому путепроводу.

Сооружение планировалось открыть в начале июня, но дорожникам удалось завершить работы раньше намеченного срока. Пока для проезда автомобилистов доступны две полосы – по одной в каждую сторону. После полного завершения строительства развязки на 1513 км здесь будет четыре полосы – по две в каждую сторону.

Также запущено движение по съезду с кольца по направлению из Геленджика в Новороссийск. С учетом съездов, открытых еще 7 мая – из Новороссийска в Геленджик и Джубгу, а также по улице Солнцедарской по направлению из аэропорта – дорожникам удалось уже к этому курортному сезону существенно улучшить транспортную ситуацию на наиболее загруженном участке М-4 в Геленджике.

Развязка строится в рамках комплексной реконструкции трассы М-4 «Дон» с 1513-го по 1517-й км – от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи. Проектом предусмотрено строительство четырех надземных и двух подземных переходов, разворотной петли у Марьиной Рощи и двух транспортных развязок – в районе Голубой бухты и кольца. Здесь также идут работы по устройству местных проездов, тротуаров, шумозащитных экранов, барьерного ограждения и освещения.

Полностью завершить реконструкцию участка с 1513-го по 1517-й км планируется в 2023 году.

Источник: Росавтодор