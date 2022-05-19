День воспоминаний! К 100-летию Пионерии...

/Тема дня/

Больше в памяти всплывают эпизоды бурной вожатской молодости, чем пионерского детства.

Все как-то смешалось. Но столько эмоций позитивных, радостных.

От тех, людей, которые окружали. От тех, идей, которыми мы горели и увлекались. От тех, восторженных глаз пионерок-пионеров и взрослых, вовлеченных в общественно-полезную деятельность.

Что такое пионерия:

Галстук. Значок. Горн. Барабан. Знамя. Салют. Призыв. Клятва. Белый верх - темный низ...

Тубельский. Ямбург. Никсаныч с Витима. Капустина. Завьялова. Шелесты...

Зарница. Макулатура. Турпоход. Костер до неба. Тимуровские звезды. Смотр строя и песни. Конкурс инсценированной песни. Суд над фашизмом. Игра по станциям. Нормы ГТО. Праздник Нептуна...

Стенд-газета. Линейка. Сбор отряда. Совет дружины. Школа вожатых. Школа пионерского и комсомольского актива. Выговор. Общественное порицание. Шефство...

19 мая - это еще восторженные глаза моей первой жены. Фактически единственной...

Да. Великая страна. Великая история. Великие люди. Великие времена.

Будь Готов! - говорю себе почти каждый день. А вокруг слышится знакомое - Всегда готов!

Ураааа! жизнь продолжается...

Андрей Фонарев