На Кубани новая выплата для семей с невысокими доходами перечислена более 71 тысячи детей от 8 до 17 лет

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Новую выплату для семей с невысокими доходами, которая была введена по поручению Президента РФ, получили почти 50 тысяч родителей детей ввозрасте от 8 до 17лет, проживающих в Краснодарском крае.

Кубанским семьям уже выплачено свыше 750 млн. рублей.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг, в клиентской службе (на правах отдела) в г. Новороссийске и МФЦ.

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе (в Краснодарском крае 12 148 рублей), имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе ( в Краснодарском крае – 11784 рубля).

Источник: УПФР в г.Новороссийске