Иван Демченко: Забота о подрастающем поколении была и остаётся главным направлением нашей социальной политики Президента , Госдумы и Правительства России...

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Депутат Госдумы РФ Иван Демченко, встречаясь с избирателями на региональной неделе, разговор начал с поздравления земляков с Международным днем защиты детей.

"От всей души поздравляю вас с Днем защиты детей!

1 июня - Международный день защиты детей. Он тёплый и солнечный, пронизанный любовью, добротой, вниманием: всем тем, что в первую очередь необходимо нашим детям.

Дети – наше богатство и смысл жизни. Ради них мы работаем и живём, строим планы и достигаем поставленных целей. Общество имеет будущее лишь тогда, когда люди вкладывают в своих детей душу и сердце. Поэтому наша общая задача – сделать детей счастливыми и дарить им только радость, создавать возможности и условия для их полноценного развития и самореализации.

Забота о подрастающем поколении была и остаётся главным направлением нашей социальной политики Президента , Госдумы и Правительства России. Но какой бы ни была помощь государства, самое важное – любовь, доброта и тепло души – ребёнок получает в крепкой, стабильной, любящей семье.

Дети – это будущее страны и от того, сколько внимания они получат в самую счастливую свою пору, будет зависеть их и наша дальнейшая жизнь.

Вместе с ребятами этот первый летний праздник отмечают не только родители, но и учителя, педагоги дополнительного образования, врачи, тренеры, - все, для кого забота о подрастающем поколении стала смыслом жизни. Благодарю всех, кто посвятил себя воспитанию детей. Неиссякаемой энергии вам и мудрости в этом нелегком деле!" - отметил депутат Госдумы Иван Демченко.