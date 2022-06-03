В общественные приемные Ивана Демченко в 2022 году поступило 350 обращений

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Главная задача команды – работа на пользу земляков, уверен депутат Госдумы.

С начала нынешнего года в общественные приемные депутата поступило более 350 обращений, 80% из них рассмотрено и решено. Остальные находятся в работе и на его личном контроле.

Об этом шла речь на очередном часе контроля обращений, который провел провел со своими помощниками депутат Государственной Думы России Иван Демченко.

В сложный период введения антироссийских санкций недружественными государствами Госдума РФ приняла комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей, предпринимателей и промышленности. Значительно расширен перечень мер социальной помощи отдельным категориям граждан и семьям.

Депутат поручил в формате работы общественных приёмных проводить разъяснительную работу среди земляков о нововведениях в законодательстве.

Источник: https://anapa-ch.ru/v-obshhestvennye-priemnye-ivana-demchenko-v-2022-godu-postupilo-350-obrashhenij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D