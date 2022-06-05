Депутат Госдумы Иван Демченко: В период информационных воин необходимо сохранить СМИ, которые  гарантируют своим читателям достоверность новостей...

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Редакциям газет «Восход», «Призыв», «Заря Кубани», «Тамань» и «Анапское Черноморье» оказана материальная помощь на организацию подписной кампании.

- Против жителей нашей страны работает идеологическая машина Запада. Каждый день общество вынуждено фильтровать поток грязи, сквозь которую уже сложно увидеть важную информацию. В редакциях наших газет работают журналисты, которые не прячутся за псевдонимами. Они живут рядом с нами и знают об ответсвенности за каждое слово, опубликованное ими. Сохранить связующую нить между читателями и авторами могут по-прежнему редакции «районок», - прокомментировал Иван Иванович.

По поручению депутата Госдумы организовали подписку на местные газеты для ветеранов, инвалидов и ТОСов.

#командаДемченко #ГосДума