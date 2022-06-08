Пенсионеры начали получать проиндексированные на 10% пенсии

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Пенсионный фонд начал перечислять пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты. Пенсии в повышенных размерах доставляются получателям через почтовые отделения в соответствии с графиком доставки и банки.

Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые пенсии неработающих пенсионеров и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

Индексация затронула выплаты более 1,2 млн. неработающих пенсионеров Кубани, чьи страховые пенсии по старости в среднем увеличились на 1 753 рубля.