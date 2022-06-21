Содержание нитратов в пищевых продуктах и их влияние на организм человека
Специалисты по здоровому питанию солидарны в том, что есть овощи и фрукты полезно и совершенно необходимо. В них содержится множество полезных и незаменимых нутриентов: витамины, растительная клетчатка, кислоты, ценные минералы и пр.
Но, к сожалению, кроме полезных веществ в овощах и фруктах могут содержаться и вредные для организма нутриенты, такие как нитраты, пестициды, тяжелые металлы.
Причинами избыточного содержания нитратов в растительной продукции наряду с высокими дозами азотных удобрений могут быть слабая освещенность, несбалансированность минерального питания, уборка недозревшей продукции, видовые и сортовые особенности растений.
Самая высокая концентрация нитратов наблюдается в листовых овощах: шпинате, рукколе, петрушке, укропе, салатных сортах капусты и пр. Это объясняется тем, что азот необходим в первую очередь для формирования зеленой массы, то есть именно листвы. Из прочих культур можно назвать белокочанную капусту (особенно летних сортов), свеклу, кабачки.
Избыток нитратов может быть опасен и грозить пищевым отравлением, нарушением обмена веществ, кислородным голоданием из-за того, что нитраты блокируют деятельность гемоглобина. Человек испытывает хроническую усталость. Происходит сбой иммунной и нервной системы, патологии сердца и сосудов, онкология. Такие серьёзные последствия неизбежны при регулярной передозировке нитратов.
Предельно допустимый уровень нитратов в продуктах растениеводства установлен Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» из фруктов и овощей.
Для снижения количества потребляемых нитратов, можно воспользоваться следующими несложными рекомендациями:
- Картофель перед приготовлением нужно чистить и мыть: самое высокое содержание нитратов у него в кожуре. Это не значит, что стоит отказываться от печеного картофеля или сваренного в мундире: часть нитратовраспадается при температурной обработке.
- У капусты нужно удалять верхние листья и кочерыжку: эти части содержат в несколько раз больше нитратов, чем остальные. Считается, что нитратов меньше всего в поздних сортах капусты.
- У моркови и других корнеплодов содержание нитратов возрастает от кожуры к сердцевине – ее можно удалить. Как и в случае с капустой, меньше всего нитратов содержится в поздних сортах.
- Листовые овощи и зелень накапливают самое большое количество азотных соединений в черешках и стеблях, которые можно просто отрезать.
- Незрелые овощи и фрукты содержат больше нитратов, чем зрелые, поэтому не покупайте и не собирайте у себя на участке сильно недозревший урожай.
- Иногда для борьбы с нитратами рекомендуют есть овощи только после тепловой обработки – жарки, тушения или отваривания. Делать этого все-таки не стоит: при высокой температуре заодно с нитратами разрушаются и многие полезные вещества, например, витамин С.
- Не стоит покупать овощи и фрукты в нестационарных торговых точках, у торговцев-разносчиков и продавцов, предлагающих свой товар на обочинах автотрасс: может, это «деревенское и чистое, сами выращивали», но проверить это сложно и происхождение таких продуктов может быть любым. Кроме нитратов существует еще немало неприятных нюансов, которые могут возникнуть при употреблении таких продуктов.
- Не увлекайтесь смузи из листовых овощей и прочей зелени: есть риск в таком виде получить довольно много нитратов.
Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»