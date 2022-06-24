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Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил выпускников с окончанием школы

«Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!»
                                    А.Пушкин
"Дорогие выпускники! Один из самых волнующих моментов в жизни юношей и девушек  — окончание школы. Вы вместе с друзьями, педагогами и родителями вспоминаете лучшее, что было в годы учебы.
Сегодня, стоя на пороге взрослой жизни, вы строите планы и определяете своё будущее. Молодость, энергия и знания, переданные вам любящими учителями, помогут сделать правильный выбор.
Не останавливайтесь на достигнутом — стремитесь стать лучшими! Помните: стране нужны ваши знания, преданность делу и любовь к малой Родине.
Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной и плодотворной, а ваши энергия и талант послужат на благо Краснодарского края и всей России! В добрый путь!
И.И.Демченко, депутат  Государственной Думы Федерального  Собрания  Российской Федерации"
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