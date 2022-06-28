С июля вступают в силу ряд важных новшеств, которые значительно упростят жизнь гражданам

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Прежде всего, это меры, направленные на сокращение бюрократических сложностей. Теперь заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию. А если есть исполнительное производство, то можно обратиться за защитой к судебному приставу.

Также с 1 июля можно получать медицинскую помощь, просто предъявив либо полис ОМС, либо паспорт. Граждане не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию — если даже не подать соответствующее заявление, ее определит территориальный фонд ОМС.

Депутат Госдумы Иван Демченко отмечает, что все эти меры комплексно сокращают волокиту в работе с документами, страховыми выплатами. Теперь эти вопросы будут на профильных специалистах.

Аналогично сокращается срок оформление паспорта – он не сможет превышать пять рабочих дней с момента приема документов органами МВД или в МФЦ.

«Это яркий пример того, что госуслуги продолжают расширять спектр своих функций и портал становится более удобным для граждан», – резюмировал Иван Демченко.