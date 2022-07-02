Депутат Госдумы Иван Демченко: Применение специальных мер в сфере экономики будет способствовать оперативному принятию решений...

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Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих введение необходимых экономических мер.

В ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины требуется оперативное снабжение воинских формирований. Законопроектом предлагается закрепить право оперативной закупки товара, работы, услуги, необходимых для выполнения гособоронзаказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, материалов и комплектующих.

Эти полномочия позволят в рамках юридического поля, но по упрощенному порядку обеспечивать все объекты и подразделения, задействованные в спецоперации, всем необходимым.

Также изменения коснутся полномочий Правительству в части трудового законодательства и условий привлечения к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени.

— В условиях санкционной политики Государственной Думой во взаимодействии с Правительством предпринимаются меры для создания максимально действенных инструментов экономики. Адаптация порядка обеспечения всех сил, задействованных в спецоперации, позволит значительно ускорить многие процессы, от которых зависит результат, — прокомментировал Иван Иванович.