При выборе новостей нужно опираться на официальные источники – депутат Госдумы

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С началом спецоперации на Украине увеличилось количество фейков по самым разным поводам. В таких условиях особенно важно отличать правдивые новости от изначальной попытки дезинформировать.

Самый яркий признак фейка – это отсутствие авторитетного источника. Создатель новости пытается отойти от логичного и рационального к чувствам, к домыслам, к неподтвержденной информации. Во многом это делается из-за психологии человека, так как при отсутствии полной информации, потребитель новостей идет за инсайдами, неподтвержденной информацией.

При выборе новостей надо опираться на публикации, где есть полная картина событий. Причем важно, чтобы был официальный источник. Еще лучше, если у заявления будет конкретный автор с именем и фамилией, а также должностью. В таком случае информации можно доверять, так как ньюсмейкер несет персональную ответственность за сказанное.

Депутат Госдумы Иван Демченко посоветовал опираться на личные наблюдения и умозаключения, а также на материалы местной прессы. Так, по его словам, медиаполе сейчас перенасыщено информацией, потому надо тщательно фильтровать все новое. Собственный анализ, взвешенный подход поможет не попасться на фейк.