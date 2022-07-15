Владимир Путин подписал новые законы, которые коснутся жизни каждого из нас

/Тема дня/

В их числе законы о:

- приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий;

- контроле за деятельностью иноагентов;

- введении уголовного наказания за публичные призывы к деятельности против безопасности России;

- о наказании допущенных к гостайне за выезд из России без разрешения.