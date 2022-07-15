Владимир Путин подписал новые законы, которые коснутся жизни каждого из нас
В их числе законы о:
- приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий;
- контроле за деятельностью иноагентов;
- введении уголовного наказания за публичные призывы к деятельности против безопасности России;
- о наказании допущенных к гостайне за выезд из России без разрешения.
Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что принятие этих законов позволит усилить безопасность страны и предотвратит распространение ложной информации.
Он также пояснил, что внимания заслуживают и другие не менее важные законы, которые были подписаны Президентом сегодня:
- обязательное создание органами власти официальных страниц в социальных сетях;
- введение оборотных штрафов за неисполнение закона о "приземлении";
- создание в России движения детей и молодежи;
- ужесточение санкций за вождение без водительских прав.