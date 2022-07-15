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Владимир Путин подписал новые законы, которые коснутся жизни каждого из нас

В их числе законы о:

- приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий; 

- контроле за деятельностью иноагентов;

- введении уголовного наказания за публичные призывы к деятельности против безопасности России;

- о наказании допущенных к гостайне за выезд из России без разрешения.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что принятие этих законов позволит усилить безопасность страны и предотвратит распространение ложной информации.

Он также пояснил, что внимания заслуживают и другие не менее важные законы, которые были подписаны Президентом сегодня: 

- обязательное создание органами власти официальных страниц в социальных сетях; 

- введение оборотных штрафов за неисполнение закона о "приземлении"; 

- создание в России движения детей и молодежи;

- ужесточение санкций за вождение без водительских прав.

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