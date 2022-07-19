Депутат Госдумы Иван Демченко: Опыт анапчан в организации патриотической работы нужно применить во всех районах Кубани...

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В городе-курорте Анапа представители общественных организаций обменялись опытом социального проектирования и реализации грантов.

По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко об особенностях патриотической работы рассказал председатель анапского отделения КРОО ИВА и ВТ «Инвалиды войны» Василий Черниенко.

По его руководством реализуется проект «Оружие Победы», победивший в двух конкурсах: гранты губернатора Кубани (до 1 млн. руб.) и Фонда президентских грантов (до 500 тыс. руб.).

Дети и взрослые Анапы, благодаря проекту, не только увидели исторические ценности - оружие разных времен, но сами изготовили копии военной техники на специализированном оборудовании. Помощь в приобретении оргтехники, используемой для моделирования, была оказана Иваном Демченко.

- Идеи, воплощённые в жизнь патриотами Кубани, которые сами испытали тяготы войны, должны быть поддержаны единомышленниками из других районов. Ветераны Анапы показали, что подросткам интересно напрямую общаться с участниками боевых действий в простом формате беседы. Во время изготовления моделей ребята задают наставникам вопросы об их боевом опыте и черпают знания об истории страны из первых уст. Сегодня в условиях навязывания переписанного прошлого это очень важно. Считаю, что это удачный пример реализации президентских грантов, - прокомментировал Иван Демченко.

#ГосДума #командаДемченко