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Форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» стал площадкой для страта как инновационных, так и актуальных проектов.

Депутат Госдумы Иван Демченко сообщил, что на сессии форума выступил Владимир Путин и обозначил тенденции современного геополитического развития.

Главные тезисы выступления Президента:

– Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер;

– Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счёт грабежа других народов и не может предложить свою модель будущего;

– В мировой истории наступает новая эпоха, высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства;

– Механизмы народовластия в РФ нужно делать более открытыми;

– Россия должна двигаться вперед, недопустимо только почивать на лаврах и радоваться успехам предков.

? Президент Российской Федерации всегда на шаг впереди. Упреждая провокационные действия, Владимир Владимирович, принимает верные решения и дает точные оценки происходящему. Выработанная совместно с участниками форума стратегия, даст положительный результат в будущем, - прокомментировал Иван Иванович.