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Депутат Госдумы Иван Демченко: несмотря на задолженность гражданин имеет право на получение необходимого минимума
Депутат Государственной Думы Иван Демченко стал инициатором внесения изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве".
В ходе приемов граждан в муниципалитетах вопрос о соблюдении прав граждан, имеющих обязательства по исполнительному производству, поднимался неоднократно. Вопрос - в сохранении права на прожиточный минимум.
Как сообщил Иван Иванович, проблема проанализирована группой депутатов и принято решение инициировать закрепление на законодательном уровне право гражданина направить заявление о сохранении ему суммы прожиточного минимума, даже если деньги удерживают не через банк, а через другую организацию, например, работодателя или Пенсионный фонд.
#командаДемченко #ГосДума