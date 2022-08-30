Депутат Госдумы Иван Демченко: социальные сети - один из инструментов  решения общих проблем 

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В телеграм-канал команда Демченко в апреле обратились жители Славянского района с просьбой отремонтировать дорогу. В хуторе Водном по улице Береговой после выпадения осадков было сложно передвигаться как пешеходам, так и на транспорте.

По поручению Ивана Ивановича для Петровского сельского поселения был выделен инертный материал. Во взаимодействии с местной администрацией работы выполнены: улица отсыпана, произведена распланировка материалов.