Президент России Владимир Путин выступил на Дальневосточном экономическом форуме

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В своей речи он подтвердил, что Россия справляется с экономической и технологической агрессией и противодействием Запада. Во многом это связано с тем, что Россию невозможно изолировать. Продолжается развитие, в том числе и на Восток.

Депутат Госдумы Иван Демченко прокомментировал выступление главы государства. По его словам, Россия даже в условиях невероятного давления со стороны Запада удерживает позиции и смотрит в будущее. Так, начинается процесс смены авиационного парка на лайнеры отечественного производства. Вместе с этим снижается безработица – она на историческом минимуме в 4 процента.

Внутренняя стабилизация и укрепление положения приводят к тому, что США теряют роль мирового жандарма. Теперь коллективному Западу приходится активно следить за мнением России и делать кардинальные поправки в своих планах. Во многом это заслуга эффективного внешнеполитического курса Владимира Путина, резюмировал Иван Демченко.