Качественная продукция и полное отсутствие подделок на прилавках – это ключевая задача, которую надо достигать в ближайшее время

/Тема дня/

Специально для этого внедряются новые способы проверки продукции. Теперь ею защищены и все молочные продукты.

С сентября в магазинах обновилось оборудование для сканирования QR-кодов, которое теперь может считывать информацию с упаковок молочной продукции. Благодаря им можно узнать, какой путь прошло молоко – от коровы до прилавка.

- Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, такая мера повысит уровень доверия россиян к молочной продукции и позволит убедиться в качестве нашего товара. Также это должно окончательно вытеснить с полок подделки и теневых производителей.

По словам парламентария, они становятся производителями некачественной продукции, нарушают технические регламенты и санитарные нормы. Введение подобных мер защиты – это значительный шаг в вытеснении фальсификата.

Принять участие в опросе по молочке можно по ссылкам:

https://t.me/demchenkoteam/423

https://vk.com/wall-138408650_630

https://vk.com/wall-205655417_192

https://ok.ru/demchenkoteam/topic/155495270186479

https://ok.ru/deputat.demchenko/topic/155495274642927