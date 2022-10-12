Депутат Госдумы Иван Демченко: год командной работы дал результат
12 октября исполнилось ровно год со дня первого пленарного заседания ГД восьмого созыва. Непростой для России период для депутатов Госдумы стал важным в решении многих проблем избирателей.
Присоединение новых регионов, и в связи с этим работа по социальной и военно-политической повестке, определило вектор работы нового состава парламентариев.
Всего за первый год VIII созыва депутаты приняли 554 закона. Что особенно важно, 2/3 из них — прямого действия.
Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, и для опытных политиков многое было впервые в связи со специальной военной операцией.
- Несмотря на санкционную политику и интенсивную работу по предотвращению экономического кризиса, работа в округах велась в тесном контакте с региональной и местной властью, - прокомментировал Иван Иванович.
В адрес Демченко за год в Госдуме получено более 1800 обращений от избирателей. В приемные депутата в Славянском избирательном округе, в который входит пять муниципальных образований, поступило 1315 обращений.
Ведется работа с наказами: из 626 выполнен 191 наказ(30%). Проведено 539 личных приёмов граждан.
По инициативе Ивана Ивановича разработано 11 проектов федеральных законов, 2 из них подписаны Президентом РФ и вступили в законную силу.
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