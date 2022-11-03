Темрюкский район бьёт рекорды

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Владимир Путин и Вениамин Кондратьев 1 ноября на встрече в Сочи обсудили развитие виноградарства и виноделия на Кубани, сообщает пресс-служба администрации края.

В 2020 году в стране вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Президент РФ отметил, что инициатива этого закона исходила от Краснодарского края, ее поддержали также южные регионы России.

– Я очень рад, что она приносит нужные стране результаты. Надо посмотреть правоприменительную практику, если необходимо, внести какие-то коррективы. От тех, кто занимается этим видом деятельности, мы будем ждать обратной реакции, – сказал Владимир Путин на рабочей встрече с Вениамином Кондратьевым.

Глава Кубани заверил, что положительный эффект от принятого закона уже есть.

– Год от года наращивается количество виноградников, появляются свои питомники с отечественными саженцами. У нас количество виноградников только за этот год увеличилось примерно на 18% и сегодня составляет 28,5 тысячи гектаров. Урожай винограда в этом году – 240 тысяч тонн.

Краснодарский край показывает планку, к которой всем надо стремиться, подчеркнул Владимир Путин.

В Темрюкском районе уборка винограда ещё не завершена, а виноградари уже идут на рекорд. Валовой сбор винограда составляет 193341,26 тонны.

До этого рекорд был в 2016 году, когда в районе собрали 177463 тонны винограда. Мы спросили у экспертов: «Что означает рекорд для района? Как удалось достичь высоких показателей?»

Иван Демченко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, один из инициаторов российского Закона о виноградарстве и виноделии:

– Рост не только количественных, но и качественных показателей стал возможным благодаря реализации мер поддержки, закрепленных в законе «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Темрюкский район безусловный лидер по производству винодельческой продукции в Краснодарском крае. Для виноделов Кубани сегодня важно, чтобы их продукция была не только правильно выращена и собрана. Принципиально важна возможность реализации и получения дохода. Эти гарантии дают меры соцподдержки, регулируемые Законом, инициированным кубанскими депутатами.

Источник: https://tamannews.ru/temryukskij-rajon-byot-rekordy/