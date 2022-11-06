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Статус ветерана боевых действий получат добровольцы

Соответствующее предложение внесено в Госдуму депутатами.

- Как объяснил один из инициаторов законопроекта депутат Госдумы Иван Демченко, добровольцы смогут получать меры социальной поддержки, которые получают военные со статусом ветерана боевых действий.

 

Парламентарий подчеркивает, что это обеспечит добровольцам достойные условия, возможности для роста и развития. 

Ранее в Госдуме обсуждался вопрос предоставления компенсаций и гарантий для добровольцев таких же как у военнослужащих и членов их семей.

Иван Демченко выразил уверенность в том, что на следующей неделе законопроект будет рассмотрен и получит широкую поддержку у всех депутатов.

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Категория: Новости / Тема дня

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