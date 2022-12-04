Депутат Госдумы Иван Демченко: оберегать и заботиться о тех, кто нуждается в нашей помощи, нужно всегда  с открытым сердцем!

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В ходе региональной недели на встрече с активом Славянского избирательного округа депутат Госдумы Иван Демченко затронул тему организации работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Эта категория граждан не всегда может самостоятельно прибыть в общественную приемную или воспользоваться соцсетями или интернет-ресурсами, чтобы озвучить проблемы.

Иван Иванович обратил внимание на то, что нам нужно идти к этим людям, чтобы их услышать и помочь в создании комфортной доступной среды.

Также депутат передал слова приветствия всем тем, кто имеет отношение к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

- В этот день нужно всем задуматься о важности помощи и поддержки людей, находящихся в особой ситуации. Есть много учреждений и объединений людей с горячим сердцем и открытой душой, посвятивших себя этому святому делу.

Несмотря на меры соцподдержки и системную помощь от государства, инвалидам очень нужно внимание окружающих и общественная востребованность.

Как отметил Иван Иванович, что пропуская чужую боль через себя, волонтеры и специалисты дают своим подопечным и их близким надежду и радость полноценной жизни.

В пожеланиях Ивана Ивановича прозвучали теплые слова - мирного неба, счастья и здоровья семьям!