/Тема дня/

Депутат Госдумы Иван Демченко: оберегать и заботиться о тех, кто нуждается в нашей помощи, нужно всегда  с открытым сердцем!

В ходе региональной недели на встрече с активом Славянского избирательного округа депутат Госдумы Иван Демченко затронул тему организации работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

 

Эта категория граждан не всегда может самостоятельно прибыть в общественную приемную или воспользоваться соцсетями или интернет-ресурсами, чтобы озвучить проблемы.

Иван Иванович обратил внимание на то, что нам нужно идти к этим людям, чтобы их услышать и помочь в создании комфортной доступной среды.

Также депутат передал слова приветствия всем тем, кто имеет отношение к  Международному дню людей с ограниченными возможностями. 

- В этот день нужно всем задуматься о важности помощи и поддержки людей, находящихся в особой ситуации. Есть много учреждений и объединений людей с горячим сердцем и открытой душой, посвятивших себя этому святому делу.

Несмотря на меры соцподдержки и системную помощь от государства, инвалидам очень нужно внимание окружающих и общественная востребованность.

Как отметил Иван Иванович, что пропуская чужую боль через себя, волонтеры и специалисты дают своим подопечным и их близким надежду и радость полноценной жизни.

В пожеланиях Ивана Ивановича прозвучали теплые слова -  мирного неба, счастья и здоровья семьям!

Просмотров: 526 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы Иван Демченко: оберегать и заботиться о тех, кто нуждается в нашей помощи, нужно всегда  с открытым сердцем!

 600 тысяч студентов могут освободить от оплаты налогов за материальную помощь

Депутат Госдумы Иван Демченко: «Молодая Гвардия»  Единой России - один из инструментов развития добровольческого движения

Теперь программа социальной газификации будет действовать в России без срока

Депутат Госдумы Иван Демченко: анапский проект «Люди Победы» будет реализован во всех муниципалитетах округа