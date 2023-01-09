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Депутат Госдумы Иван Демченко: Правительством утверждена новая Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года...

Как рассказал депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями, Стратегия направлена на следующие цели:

 ? соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах;

 ? повышение экономической независимости и политической активности россиянок; 

 ? профилактика женского неблагополучия.

 

Как пояснил Иван Иванович, женщины России сегодня стремятся к успехам в трудовой деятельности, выполняя свои задачи в воспитании детей и сохранении семейного уюта.

При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 28%. 

Согласно Стратегии для женщин будут разработаны программы привлечения к  техническим и технологическим специальностям; 

 ? вовлечения в цифровую экономику; 

 ? формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации; 

 ? развития дистанционных форм занятости;

 ? расширения участия женщин в предпринимательстве.

Иван Иванович выразил уверенность, что благодаря Стратегии, которая будет реализовываться в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год, в стране появится больше возможностей для женщин реализовать себя в новых для себя отраслях.

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Категория: Новости / Тема дня

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