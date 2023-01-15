Депутат Госдумы Иван Демченко: успехов победителям конкурса президентских грантов из Анапы

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Отделение г-к. Анапа КРОО ИВА и ВТ – «Инвалиды войны» стала победителем конкурса Фонда президентских грантов с суммой субсидии более 997 000 рублей.

Военно-патриотический проект «Оружие Победы» проект получил огромное развитие и в 2023 году стал уже в четвертый раз победителем грантовых конкурсов.

? Благодаря совместной работе нашей организации и администрации, при поддержке партнеров и активистов стало возможным заниматься с юными анапчанами вместе с участниками боевых действий, - отметил председатель организации, руководитель проекта Василий Черниенко.

В рамках проекта будет проведен ряд комплексных культурно-патриотических мероприятий со школьниками различных учебных заведений Анапского района, а также с детьми, отдыхающими в санаториях и детских лагерях г-к. Анапа.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность патриотической работы и применение современных методов знакомства с объектами исторической памяти, - прокомментировал Иван Иванович.