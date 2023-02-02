ИВАН ДЕМЧЕНКО НАПРАВИЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПОМОЩЬ В ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

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Так необходимые квадрокоптеры, автомобили УАЗ-Патриот, автомобили УАЗ «Буханка» скоро появятся на передовой.

Техника и снаряжение, приобретенные депутатом Госдумы фракции «Единая Россия» Иваном Демченко, переданы в 7 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и казачьим формированиям, которые сейчас находятся на передовой.

С первых дней проведения специальной военной операции парламентарий оказывает помощь армии и отрядам казаков. Передавая технику, он отмечает, что «поддержка всех кубанцев дает возможность приближать нашу Победу».

«Казаки не раз показывали свою отвагу и доблесть, защищая границы государства. Это подтверждает атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый, который уверен: братья-казаки справятся», - сказал депутат.

Поставка помощи от Демченко будет продолжена. Уже закуплены продукты питания, медикаменты, средства гигиены. В течение нескольких дней гуманитарный груз будет направлен нашим бойцам, находящимся за ленточкой.