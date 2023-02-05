Вейпы скоро могут быть запрещены на территории России

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Соответствующее решение поддержали представители Минздрава, Роспотребнадзора и МВД. Они выразили мнение, что неоднозначные средства курения должны быть полностью запрещены на территории страны.

Работа ведется в рамках поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина профильным комитетам по внесению предложений о полном запрете вейпов из-за их растущей популярности.

Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, важно проконтролировать оборот вейпов, так как они стали чрезмерно доступными для несовершеннолетних. Случаи их употребления в школах участились и стали вызывать широкий общественный резонанс в обществе.

Парламентарий поддержал позицию ведомств и также выступил за запрет вейпов. При этом, напомнил Иван Демченко, важно обеспечить детям альтернативу и дать возможность заниматься спортом и творчеством.