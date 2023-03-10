Опыт создания паспорта семьи мобилизованного могут распространить по всей России

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Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По словам главы государства, ему понравилась идея адресной поддержки семьи мобилизованного.

Такой проект уже реализован в Курганской области. Так, благодаря социальному паспорту можно контролировать, какие меры федеральной и региональной поддержки были оказаны членам семьи военнослужащего.

Это и единовременные и регулярные выплаты, а также отметки о предоставлении социальных услуг, бесплатной юридической помощи, сообщает «Парламентская газета».

Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Иван Демченко. Как прокомментировал парламентарий, всем семьям военнослужащих нужен адресный подход.

- В муниципалитетах моего избирательного округа за каждой семьей закреплён специалист, тесно взаимодействующий со всеми службами. Оперативно решаются возникающие проблемы.

Также Иван Демченко напомнил, что по инициативе нашего Президента создается специальный государственный фонд, который будет адресно сопровождать каждую семью и каждого участника специальной военной операции.

Никто не должен быть забыт или пропущен – участники СВО совершают настоящий подвиг, и мы за это должны быть им благодарны, резюмировал Иван Демченко.